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Керівником «Земельного банку» призначили головного бухгалтера Фонду держмайна
09:30 09.06.2026 |
Команді «Земельний банк» представили нового очільника, ним став Андрій Видиборець.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Фонд державного майна України.
"Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха представив команді «Земельного банку» нового керівника та окреслив ключові пріоритети розвитку проєкту. Відтепер «Земельний банк» очолюватиме Видиборець Андрій Петрович", - ідеться в повідомленні.
До нинішнього призначення Видиборець працював у Фонді держмайна директором департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером.
"Ми оновлюємо команду, посилюємо експертизу і продовжуємо активну роботу над впровадженням відкритого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. З новим керівником ми зберігаємо наш ключовий курс та продовжуємо системні зміни у сфері управління державними ресурсами", - наголосив Наталуха.
За його словами, вже найближчим часом до проєкту «Земельний банк» буде додано ще 30 тис. га державних земель у межах другого пулу. Усі вони передаватимуться в суборенду виключно через прозорі онлайн-аукціони, що забезпечить відкриту конкуренцію, справедливу ринкову ціну та надходження до державного бюджету.
За словами Наталухи, Фонд також розглядає можливість у майбутньому перетворити державну землю на доступний фінансовий інструмент для українців - за аналогією з ОВДП.
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