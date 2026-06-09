Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2026 рік

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до державного бюджету-2026, що передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Про це заявила голова комітету Роксолана Підласа у Facebook.

"Комітет рекомендував зміни до бюджету-2026 у другому читанні та в цілому. Нагадаю, що це законопроєкт, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу", - написала Підласа.

Водночас комітет рекомендував змінити ряд речей в урядовому законопроєкті та чинному законі про бюджет.

Зокрема, пропонується рахувати зарплату співробітників Національного антикорупційного бюро за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків.

Зміни передбачають додаткові 559,1 млн грн на апарат Міністерства енергетики, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт та 46,1 млн грн на Державну інспекцію енергетичного нагляду - коштом резервного фонду. Також його коштом передбачено додаткові 599,1 млн грн для Державного агентства з управління зоною відчуження, зокрема 525,1 млн грн - на об'єкт "Укриття".

Заплановано перерозподіл 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Міністерства молоді та спорту.

Крім того, народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони.