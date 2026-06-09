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АНАЛІТИКА

Е-ТТН стає стандартом: уряд затвердив постійне використання для вантажних перевезень

17:43 08.06.2026 |

Економіка

Бізнес отримав можливість безперервного використання електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) після ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів, ініційованої Міністерством розвитку громад та територій.

Про це повідомляє преслужба Мінрозвитку.

Рішення фактично створює правову основу для повноцінного функціонування системи е-ТТН після завершення тестового етапу.

"Як і раніше, електронна форма ТТН є добровільною. Тобто бізнес замість паперової версії ТТН може використовувати електронну форму та спрощувати процеси документообігу у перевезеннях вантажів", ‒ пояснили у відомстві.

Наразі система е-ТТН уже працює та здатна обробляти до 800 електронних накладних за секунду. До промислового середовища підключено 7 операторів платформ електронного документообігу, ще 11 перебувають на етапі тестування та готуються до повноцінної інтеграції.

Запровадження е-ТТН дозволяє:

  • підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і зменшити корупційні ризики;
  • спростити та знизити витрати бізнесу завдяки відмові від паперового документообігу;
  • пришвидшити взаєморозрахунки між учасниками перевезень;
  • посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;
  • забезпечити рівні конкурентні умови для перевізників;
  • інтегрувати систему з державними інформаційними ресурсами та цифровими сервісами.

    • Постанова визначає:

  • статус системи е-ТТН;
  • коло учасників;
  • порядок взаємодії між інформаційними системами;
  • механізми контролю та функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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