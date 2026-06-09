Е-ТТН стає стандартом: уряд затвердив постійне використання для вантажних перевезень

Бізнес отримав можливість безперервного використання електронної
товарно-транспортної накладної (е-ТТН) після ухвалення відповідної
постанови Кабінету міністрів, ініційованої Міністерством розвитку громад
та територій.
Про це повідомляє преслужба Мінрозвитку.
Рішення фактично створює правову основу для повноцінного функціонування системи е-ТТН після завершення тестового етапу.
"Як
і раніше, електронна форма ТТН є добровільною. Тобто бізнес замість
паперової версії ТТН може використовувати електронну форму та спрощувати
процеси документообігу у перевезеннях вантажів", ‒ пояснили у
відомстві.
Наразі
система е-ТТН уже працює та здатна обробляти до 800 електронних
накладних за секунду. До промислового середовища підключено 7 операторів
платформ електронного документообігу, ще 11 перебувають на етапі
тестування та готуються до повноцінної інтеграції.
Запровадження е-ТТН дозволяє: підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і зменшити корупційні ризики;спростити та знизити витрати бізнесу завдяки відмові від паперового документообігу;пришвидшити взаєморозрахунки між учасниками перевезень;посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;забезпечити рівні конкурентні умови для перевізників;інтегрувати систему з державними інформаційними ресурсами та цифровими сервісами.
Постанова визначає:
статус системи е-ТТН;коло учасників;порядок взаємодії між інформаційними системами;механізми контролю та функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.