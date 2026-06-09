Е-ТТН стає стандартом: уряд затвердив постійне використання для вантажних перевезень

Бізнес отримав можливість безперервного використання електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) після ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів, ініційованої Міністерством розвитку громад та територій.

Про це повідомляє преслужба Мінрозвитку.

Рішення фактично створює правову основу для повноцінного функціонування системи е-ТТН після завершення тестового етапу.

"Як і раніше, електронна форма ТТН є добровільною. Тобто бізнес замість паперової версії ТТН може використовувати електронну форму та спрощувати процеси документообігу у перевезеннях вантажів", ‒ пояснили у відомстві.

Наразі система е-ТТН уже працює та здатна обробляти до 800 електронних накладних за секунду. До промислового середовища підключено 7 операторів платформ електронного документообігу, ще 11 перебувають на етапі тестування та готуються до повноцінної інтеграції.

Запровадження е-ТТН дозволяє:

підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і зменшити корупційні ризики;

спростити та знизити витрати бізнесу завдяки відмові від паперового документообігу;

пришвидшити взаєморозрахунки між учасниками перевезень;

посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;

забезпечити рівні конкурентні умови для перевізників;

інтегрувати систему з державними інформаційними ресурсами та цифровими сервісами.

Постанова визначає:

статус системи е-ТТН;

коло учасників;

порядок взаємодії між інформаційними системами;

механізми контролю та функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.