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АНАЛІТИКА

Бізнес готується до самозахисту: 43 підприємства хочуть мати власну ППО

16:59 08.06.2026 |

Економіка

В Україні вже 43 підприємства різних галузей та форм власності подали заявки на створення приватної протиповітряної оборони. А долучилися до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО 30 компаній. Про це повідомило Міністерство оборони.

Чому це важливоНавесні в українського бізнесу зʼявилася можливість самостійно захищати свої активи від російських безпілотників. Створення приватної протиповітряної оборони є частиною реформи ППО. Про те, що означають такі зміни та як вони впроваджуються на практиці, читайте у матеріалі LIGA.net.

Цим підприємствам надано статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони.

У Міноборони зазначили, що групи ППО кількох підприємств вже виконують бойові завдання. На цей час вони уразили понад 20 ударних безпілотників типу Shahed та розвідувальних БпЛА Zala.

"Крім того, за інформацією військового командування, однією з груп уражено реактивний ударний БпЛА типу Shahed", - додали в Міноборони.

Близько половини компаній, що долучилися до приватної ППО, - це оператори та підприємства критичної інфраструктури, решта - представники приватного сектору.

У Міноборони наголошують, що мета експериментального проєкту - посилити захист працівників, виробництв та об'єктів підприємств, які систематично атакує Росія.

Приватна ППО в Україні є компонентом багаторівневої системи захисту повітряного простору. Вона не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що мета на 2026 рік - виявляти усі повітряні загрози та знищувати 95% з них.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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