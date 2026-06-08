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Ринок вантажівок в Україні на підйомі: які бренди обирає бізнес
08:39 08.06.2026 |
Впродовж травня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) було реалізовано 1032 авто. Це на 8% менше, ніж у попередньому місяці.
Порівняно з травнем минулого року попит на нові комерційні авто зріс на 8%, повідомляє "Укравтопром".
Загалом з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнився 5065 новими машинами, що на 6% більше, ніж за аналогічний період торік.
До топ-5 марок травневого ринку нових комерційних авто увійшли:
- Renault ‒ 144 од.;
- Fiat ‒ 84 од.;
- Volkswagen ‒ 83 од.;
- Mercedes-Benz ‒ 77 од.;
- Opel ‒ 72 од.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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