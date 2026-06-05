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Кабмін затвердив Експортну стратегію України-2030 з метою збільшити експорт на 77%
08:30 05.06.2026 |
Збільшення загального обсягу експорту товарів і послуг до $85 млрд з $48 млрд у 2025 році та зменшення у ньому частки продукції сировинного та низького ступеня переробки до 59% з 87,3%, є ключовими індикаторами досягнення цілей до 2030 року нової Експортної стратегії України на період до 2030 року, яку затвердив уряд.
"Стратегія передбачає три стратегічні цілі: нарощування виробництва експортоспроможних товарів, покращення структури експорту, збільшення його середньої ціни; створення сприятливих умов для ведення експортної діяльності та зміцнення державних спроможностей, інституцій та інструментів для розвитку експорту", - зазначив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook у четвер.
За його словами, серед інших орієнтирів досягнення цілі також збільшення співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП до 33% з 29,4% у 2024 році та зростання частки експорту послуг у загальному експорті до 25% з 18% за дев'ять місяців 2025 року.
"Україна має сильний виробничий потенціал, наше завдання - допомогти бізнесу реалізувати його на зовнішніх ринках", - наголосив Качка.
Для досягнення цих цілей документ передбачає підтримку переробної промисловості, стимулювання інвестицій в експортоорієнтовані виробництва, усунення тарифних і нетарифних бар'єрів, розвиток експортного фінансування, посилення торговельно-економічного представництва України за кордоном, удосконалення інформаційно-консультаційної підтримки, цифровізацію експортних сервісів та промоцію українських товарів і послуг на зовнішніх ринках.
Окрему увагу приділено розвитку державних інструментів підтримки експорту. Йдеться про фінансові механізми, зокрема продукти Експортно-кредитного агентства та банківські інструменти; всебічну підтримку експортерів від Офісу з розвитку підприємництва та експорту; розвиток логістичної та цифрової інфраструктури; укладання та модернізацію торговельних угод; захист інтересів українських експортерів; участь у міжнародних виставках і заходах; посилення економічної дипломатії; розвиток бренду "Зроблено в Україні"; а також співпрацю з міжнародними організаціями.
Реалізація Стратегії відбуватиметься у два етапи. Перший, у 2026-2028 роках, буде зосереджений на створенні сприятливих умов для розвитку експорту: вдосконаленні законодавства, усуненні торговельних бар'єрів, розвитку фінансових інструментів, залученні інвестицій та посиленні інституційної спроможності. Очікується, що у 2028 році обсяг експорту товарів і послуг сягне $80 млрд, а частка продукції з вищим рівнем переробки та експорту послуг продовжить зростати.
Другий етап у 2029-2030 роках передбачає подальший розвиток і масштабування започаткованих змін та формування цілісної системи підтримки українських експортерів.
Координацію та моніторинг виконання Стратегії здійснюватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Інформація про виконання операційного плану оновлюватиметься двічі на рік, а щорічний звіт про результати реалізації Стратегії розглядатиме Уряд.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири місяці 2026 року експорт товарів та послуг з Україні збільшився на 4,6% - до $18,4 млрд, тоді як імпорт - на 23,8%, до $41,8 млрд. У тому числі зростання експорту товарів становило 4,2% - до $13,1 млрд, послуг - на 5,4%, до $5,26 млрд, тоді імпорту товарів збільшився на 28,7% - до $33,9 млрд, а послуг - на 6,2%, до $7,9 млрд.
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