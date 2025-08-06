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Уряд підтримав угоду з Північною Македонією про посилення «транспортного безвізу»
17:08 06.08.2025 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про ратифікацію протоколу до угоди між Україною та Республікою Македонія щодо посилення дії «транспортного безвізу».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Схвалено проєкт закону «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Північна Македонія про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів», - ідеться в повідомленні.
Законопроєктом пропонується внести зміни до ст. 6 і 14 угоди щодо можливості договірних сторін здійснювати автомобільні перевезення у двосторонньому та транзитному сполученні без використання дозволів. Відповідальним за виконання угоди від імені України визначено Міністерство розвитку громад та територій.
Як повідомлялося, Україна та Північна Македонія підписали протокол до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення, що дозволить забезпечити стабільне використання бездозвільної системи вантажних та пасажирських перевезень.
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