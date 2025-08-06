Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України 50 нових боєприпасів, усі вони - вітчизняного виробництва, повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки Міноборони у середу.

"За сім місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік - торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

За інформацією, серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.