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Мінфін у липні перерахував ₴10,7 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
14:06 06.08.2025 |
Міністерство фінансів України у липні 2025 року забезпечило перерахування з державного бюджету 10,7 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
"У липні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 10,7 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на липень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100%), а додаткові дотації перераховано в сумі 0,7 млрд грн (100%).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 серпня 2025 року становлять 163,8 млрд грн, що на 43,3 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
Зауважується, що за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
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