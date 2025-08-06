Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній

13:37 06.08.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Capterra, онлайн-платформа для пошуку, порівняння та оцінки програмного забезпечення, як-от ПЗ для CRM, HRMS, ERP та іншого, обмежила доступ українцям. Власник платформи, компанія Gartner, пояснює своє рішення війною в Україні, повідомляє DOU.

Про блокування, а також про коментар компанії, розповів гендиректор однієї з українських IT-компаній, що користується послугами Capterra вже 9 років. Його команда звернулася за поясненням в службу підтримки платформи, де й отримала повідомлення про блокування через війну в Україні. CEO також звернувся до платформи за офіційною позицією, але поки відповіді не отримав.

"Ми розуміємо ваше занепокоєння, проте через поточну геополітичну ситуацію, пов'язану з Україною, ми прийняли складне рішення утриматися від надання доступу до наших платформ для бізнесу, що базується в Україні, на цей час. Це рішення є частиною нашої ширшої політики, спрямованої на подолання складнощів поточної міжнародної відповідальності за земельний простір", - йдеться у заяві підтримки.

Поки що невідомо, чи обмежила Capterra доступ для користувачів з росії, але видання DOU змогло зайти на сайт через російський VPN.

Блокування доступу до Capterra створює серйозні труднощі для українських компаній. Тепер їм буде складніше ухвалювати рішення, просувати свої продукти та навчатися. Платформу також використовують, щоб підтвердити якість і роботу своїх рішень. За словами гендиректора, ці обмеження відрізають цілий сегмент користувачів, адже Capterra активно використовували в Україні.

"Ми також не знаємо, як це вплине на пошукову видачу. Результати Capterra добре індексуються в Google, і ми не розуміємо, чи вплине це блокування лише на доступ, чи ще й на ранжування. Цілком можливо, що нас вже не показують у внутрішньому пошуку на платформі або наші сторінки гірше індексуються", - йдеться у коментарі.

Ще більше непокоїть те, що слідом за Capterra можуть відключити й інші подібні платформи.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес