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В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
Capterra, онлайн-платформа для пошуку, порівняння та оцінки програмного забезпечення, як-от ПЗ для CRM, HRMS, ERP та іншого, обмежила доступ українцям. Власник платформи, компанія Gartner, пояснює своє рішення війною в Україні, повідомляє DOU.
Про блокування, а також про коментар компанії, розповів гендиректор однієї з українських IT-компаній, що користується послугами Capterra вже 9 років. Його команда звернулася за поясненням в службу підтримки платформи, де й отримала повідомлення про блокування через війну в Україні. CEO також звернувся до платформи за офіційною позицією, але поки відповіді не отримав.
"Ми розуміємо ваше занепокоєння, проте через поточну геополітичну ситуацію, пов'язану з Україною, ми прийняли складне рішення утриматися від надання доступу до наших платформ для бізнесу, що базується в Україні, на цей час. Це рішення є частиною нашої ширшої політики, спрямованої на подолання складнощів поточної міжнародної відповідальності за земельний простір", - йдеться у заяві підтримки.
Поки що невідомо, чи обмежила Capterra доступ для користувачів з росії, але видання DOU змогло зайти на сайт через російський VPN.
Блокування доступу до Capterra створює серйозні труднощі для українських компаній. Тепер їм буде складніше ухвалювати рішення, просувати свої продукти та навчатися. Платформу також використовують, щоб підтвердити якість і роботу своїх рішень. За словами гендиректора, ці обмеження відрізають цілий сегмент користувачів, адже Capterra активно використовували в Україні.
"Ми також не знаємо, як це вплине на пошукову видачу. Результати Capterra добре індексуються в Google, і ми не розуміємо, чи вплине це блокування лише на доступ, чи ще й на ранжування. Цілком можливо, що нас вже не показують у внутрішньому пошуку на платформі або наші сторінки гірше індексуються", - йдеться у коментарі.
Ще більше непокоїть те, що слідом за Capterra можуть відключити й інші подібні платформи.
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