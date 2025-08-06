Фінансові новини
- |
- 06.08.25
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві: максимальна компенсація сягне 4 000 гривень
13:20 06.08.2025 |
Кабінет Міністрів підвищив щомісячні виплати для осіб, які через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання потребують постійного догляду, медикаментів чи спеціальних виробів.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі - залежно від рівня потреб", - написала Свириденко.
Вона уточнила, що суму допомоги визначатимуть наступним чином:
* 4 000 грн буде призначено тим, кому водночас потрібен спеціалізований медичний догляд і забезпечення ліками або медичними засобами;
* 2 000 грн - у разі постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням;
* 1 333 грн - за потреби побутового догляду та медичних засобів;
* 800 грн - якщо необхідні санітарно-гігієнічні засоби і ліки чи медвироби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
|Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС
|США схвалили продаж Україні послуг із обслуговування гаубиць М777 на 203,5 млн доларів
|Зеленський поговорив із Трампом: Потрібно якнайшвидше припинити війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Уряд підтримав угоду з Північною Македонією про посилення «транспортного безвізу»
|Нацкомісія спростить відключення підприємств від електроенергії за борги
|Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні
|Нафта прискорила зростання, Brent на рівні $68,7 за барель
|Рахункова палата розпочала аудит щодо закупівель безпілотників для ЗСУ
|Зеленський підписав закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті
|Мінфін у липні перерахував ₴10,7 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
Бізнес
|10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
|Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році