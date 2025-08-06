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АНАЛІТИКА

Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві: максимальна компенсація сягне 4 000 гривень

13:20 06.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів підвищив щомісячні виплати для осіб, які через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання потребують постійного догляду, медикаментів чи спеціальних виробів.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі - залежно від рівня потреб", - написала Свириденко.

Вона уточнила, що суму допомоги визначатимуть наступним чином:

* 4 000 грн буде призначено тим, кому водночас потрібен спеціалізований медичний догляд і забезпечення ліками або медичними засобами;

* 2 000 грн - у разі постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням;

* 1 333 грн - за потреби побутового догляду та медичних засобів;

* 800 грн - якщо необхідні санітарно-гігієнічні засоби і ліки чи медвироби.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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