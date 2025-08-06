Перевірки бізнесу не заборонені, а обмежені: Голова Податкової пояснила, як працює обіцяний Зеленським мораторій

Ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові перевірки.

Про це в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух розповіла під час зустрічі із бізнесом, коментуючи ключові деталі виконання мораторію, встановленого рішенням РНБО, інформує пресслужба відомства.

Вона пояснила, що перевірки податкової не заборонені, а обмежені. Це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків.

Голова Податкової служби уточнила, що станом на зараз повинно бути не менше двох ризиків, щоб можна було піти на фактичну перевірку до платника, а для ФОПів-єдинників 1-2 груп - не менше 3 ризиків.

Карнаух додала, що попри мораторій планові податкові перевірки тривають за графіком, адже для зміни підходів потрібно міняти порядок затвердження плану, передбачений Податковим кодексом та наказом Мінфіну.

"Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється - справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони", - пообіцяла в.о. голови ДПС.

Як повідомлялось, 21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах - зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.