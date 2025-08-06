Перевірка декларацій: НАЗК фіксує все більше авто, які придбали за «символічну» ціну

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило тенденцію до зростання кількості транспортних засобів, задекларованих за ціною, ймовірно, нижчою за ринкову.

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає Укрінформ.

"НАЗК продовжує перевіряти декларації, подані за 2022 - 2024 звітні періоди, під час яких, серед іншого, досліджує питання набуття декларантами та членами їхніх сімей активів за ціною, значно нижчою ринкової. Здебільшого це стосується придбання транспортних засобів", - зазначається в повідомленні.

Так, під час аналізу даних з публічної частини Реєстру декларацій щодо кількості транспортних засобів, задекларованих із потенційно заниженою вартістю, агентство виявило, що у 2022 році декларанти набули 1,47 тис. легкових автомобілів 2022 року випуску, серед яких 63 - за ціною менш ніж 400 тис. грн. У 2023 році кількість набутих легкових автомобілів 2022 та 2023 років випуску становить 4 тис., серед них 150 - за ціною менш як 400 тис. грн. У 2024 році набуто 5,39 тис. легкових автомобілів 2022-2024 років випуску, з яких 336 - за ціною менш як 400 тис. грн.

У НАЗК зазначають, що купівля автомобіля за заниженою ціною не завжди свідчить про порушення, оскільки на його вартість впливає наявність родинних зв'язків між продавцем і покупцем, експлуатаційну зношеність або технічний стан. У відомстві рекомендують декларантам зберігати документи, що підтверджують обставини, через які транспортний засіб придбано за ціною, меншою за ринкову.

"Натомість придбання авто у третіх осіб без об'єктивних причин для заниження ринкової ціни може свідчити про: прихований подарунок або навіть неправомірну вигоду, зменшення бази оподаткування та, як наслідок, розміру платежів до бюджету, необґрунтований актив, тобто приховування суми реальних витрат через неможливість покупця підтвердити джерела походження коштів", - додали у відомстві.

Також в агенції зазначили, що у випадку виявлення необґрунтованих активів НАЗК орієнтуватиметься на ринкову вартість активу, а не на оцінку, яку було здійснено під час набуття майна.