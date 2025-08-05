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АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у червні прискорилася до 4,2%

16:11 05.08.2025 |

Економіка

 

Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у червні зросли на 4,2% у річному вираженні.

Таким чином, темпи підйому прискорилися порівняно з 4% у травні, що було мінімумом із червня 2021 року.

Посилення інфляції позаминулого місяця було зафіксовано у 21 країні, сповільнення - у семи. У десяти державах темпи зростання цін практично не змінилися, зазначається в повідомленні ОЕСР.

Найвищу інфляцію було зафіксовано в Туреччині - 35%, у жодній іншій країні не було зафіксовано темпів зростання вище 5%. Найнижчу інфляцію було зафіксовано у Фінляндії (0,2%) і Швейцарії (0,2%), водночас ціни в Коста-Ріці знизилися на 0,1%.

Продукти харчування в ОЕСР у червні подорожчали на 4,6%, як і попереднього місяця. Вартість енергоносіїв зросла на 0,9% після зниження на 0,3% у травні.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у червні становило 4,5% проти 4,4% місяцем раніше.

Інфляція в державах G7 піднялася до 2,6% (з 2,4% у травні), у країнах G20 - залишилася на рівні 3,9%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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