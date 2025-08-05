Наразі не йдеться про повну заміну «пікселю», закуплять пробні партії у новому маскувальному малюнку - роз'яснення Міноборони

У відповідь на запити військових, будуть закуплені пробні партії
речового майна у новому маскувальному малюнку, йдеться у роз'ясненні
Міністерства оборони України.
У відомстві зазначають, що ще в червні 2025 року Міністерство оборони
України на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від
військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка
ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового
майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових
кольорових патернах.
"Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель")
на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до
вже дозволених варіантів – "олива", "койот" чи ММ-16Ф", - йдеться у
повідомленні..
Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже
затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02)
"Тканини бавовняні та змішані", яку доповнило маскувальним малюнком
ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло
понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку
та колірної гами.
"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене
численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові
завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним
варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт.
Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та
екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли
офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", – зазначив
начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.
Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у
забезпечення військових необхідним спорядженням, а також розширить
можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку
та пошиття в подібних кольорових патернах.
Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" вже оголосила перші тендери на
закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На
2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць.
Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово
інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.
"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як
для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від
військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають
під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який
відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно
реалізувати ці замовлення", – зазначив директор програми речового майна
ДОТ Микита Чічкан.