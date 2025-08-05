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АНАЛІТИКА

Наразі не йдеться про повну заміну «пікселю», закуплять пробні партії у новому маскувальному малюнку - роз'яснення Міноборони

13:55 05.08.2025 |

Економіка, Україна

 

У відповідь на запити військових, будуть закуплені пробні партії речового майна у новому маскувальному малюнку, йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України.

У відомстві зазначають, що ще в червні 2025 року Міністерство оборони України на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

"Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель") на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – "олива", "койот" чи ММ-16Ф", - йдеться у повідомленні..

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) "Тканини бавовняні та змішані", яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", – зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням, а також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття в подібних кольорових патернах.

Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць. Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.

"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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