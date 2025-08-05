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В Україні створили наземного робота-матку для одночасного запуску кількох FPV-дронів
13:26 05.08.2025 |
Українська компанія IRV створила наземний роботизований комплекс (НРК) "Каракурт" для дистанційного запуску кількох дронів. Нова система має платформу для шістьох безпілотників. Уперше комплекс продемонстрували під час IRON DEMO 2025, на якому побував журналіст "Оборонки".
Наземною платформою для комплексу обрали гусеничний НРК "Веприк". На нього монтується дві направляючі, на кожній з яких розміщено по три FPV-дрони. В основі створення комплексу лежить ідея запуску дронів з точок, віддалених від місць розміщення операторів та позицій. Крім того, комплекс може нести цілодобове чергування на загрозливих напрямках і активуватись після виявлення ворожих цілей.
Дрони керуються або через вмонтований у сам НРК ретранслятор або через повітряну станцію, яка може запускатися як з комплексу, так і з позицій. Це забезпечує роботу дронів на дальностях до 30 км. Сам НРК може діяти на відстані 4 кілометри від станції звʼязку.
Режим роботи "Каракурта" передбачає не лише одиночні запуски FPV-дронів, але й одночасні запуски двох безпілотників. В такому режимі два дрона керуються одним пультом, а оператор може перемикатися між ними. Важливо, що обидва безпілотники можуть вразити одну ціль. Другий дрон, рухаючись на відстані 30-40 метрів від лідера, автоматично скерується у точку прицілювання першого безпілотника.
"Тут може бути певна похибка, оскільки вони віддаляються один від одного. Є зміна потоків повітря та інше. Але це відставання якраз нам потрібно. Якщо в нас велика дорога або логістичний конвой ворога, а дрони розходяться на 30 метрів один від одного, то вони можуть зачепити дві різні одиниці колони. Також це ефективно застосовувати по місцям скупчення техніки противника, а також по залізниці. Коли стоїть великий залізничний потяг з десятками вагонів, це нівелює похибку в ударі другого дрона", - розповідає журналісту "Оборонки" головний інженер "Інноваційні розвідувальні вироби" (IRV) Андрій Малишев.
У майбутньому компанія-розробник планує надати своїм дронам можливість літати роєм з використанням штучного інтелекту.
Нині на "Каракурт" встановлюють 13-дюймові дрони. Вже зараз існує рішення, яке дозволяє запускати з платформи не лише дрони-камікадзе, але й бомбери - тобто багаторазові дрони. Проте повертатимуться вони поки на позиції. Систему посадки на НРК у компанії лише розробляють.
Також в IRV працюють над інтеграцією в комплекс дронів на 15-дюймовій рамі, що дозволить підвищити дальність та потужність системи.
"У нас рекорд застосування нашого борту 42-ю бригадою, з корисним навантаженням у 2,6 кг, склав 32,5 км в одну сторону. Тобто до 30 км дальності з вагою 3 кг ми легко забезпечуємо в одну сторону. А тепер додайте до цього ще 4 кілометри розміщення НРК-від командного центру, і ми отримаємо понад 34 км дальність ураження. А якщо почепити на дрон меншу вагу і посилити ретранслятори, комплекс зможе уражати цілі навіть до 40 км", - підкреслює головний інженер компанії.
На питання журналіста "Оборонки" про те, чи не покриються чутливі елементи безпілотників пилом під час руху НРК на позицію, Андрій Малишев підкреслив, що нині виробник покриває критичні компоненти безпілотників аерозольною плівкою. До того ж під час запуску, гвинти дрона швидко розганяють пил на елементах конструкції.
Вартість одного "Каракурта" складає близько двох млн гривень. Половина цих коштів це авіаційна компонента - 12 дронів, ретранслятори та програмне забезпечення. Інша половина припадає на НРК-платформу.
У IRV зазначають, що не поспішають кодифікувати свої рішення, оскільки працюють напряму з військовими частинами і бачать постійну потребу змінювати частоти та вдосконалювати продукт. Розробники вважають, що у випадку кодифікації простору для гнучкості у вдосконаленні комплексу буде значно менше.
На виставці також представили низку інших військових розробок. Наприклад, "Оборонка", що українська Dwarf Engineering презентувала універсальний модуль автонаведення на FPV-дрони.
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