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АНАЛІТИКА

Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів

12:52 05.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів розширив перелік техніки та обладнання українського виробництва, які можна придбати з компенсацією 15% вартості з держбюджету.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності", - написала Свириденко.

Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, публікує Мінекономіки на підставі заяв від виробників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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