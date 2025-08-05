Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів
12:52 05.08.2025 |
Кабінет Міністрів розширив перелік техніки та обладнання українського виробництва, які можна придбати з компенсацією 15% вартості з держбюджету.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
"До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності", - написала Свириденко.
Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.
Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, публікує Мінекономіки на підставі заяв від виробників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів
|В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років
|В Україні запрацювали електронні реєстри інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.08.25
|Україна у липні збільшила експорт електроенергії на 16% - ExPrо
|Нафта дешевшає через зростання пропозиції та побоювання щодо попиту
Бізнес
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google