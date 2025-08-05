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В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років
12:47 05.08.2025 |
У першому півріччі 2025 року чистий приріст бізнесів в Україні склав лише 11 624, що стало найнижчим показником за останні п'ять років. Про це пише Опендатабот.
Загалом за перші шість місяців року в Україні зареєстрували 18 277 нових компаній. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік, але на третину менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Водночас кількість закритих бізнесів зросла на 19%. З початку року припинили роботу 6653 компанії, 97 з яких закрилися менш ніж за пів року роботи.
Майже третина реєстрацій нових бізнесів припала на Київ (5830 компаній). Далі йдуть Львівщина (1547) та Дніпропетровщина (1531).
Лідерами за кількістю закриттів стали ті ж регіони: Київ (717), Львівщина (470) та Дніпропетровщина (464).
Абсолютний рекорд за розміром статутного капіталу встановила Українсько-Італійська Партнерська Компанія ВелАльянс у сфері будівництва - 14,4 млрд грн.
Найбільшим "масовим" засновником став Віталій Ільницький, який відкрив 886 компаній лише у 2025 році, більшість із капіталом від 1 до 9,8 млрд грн.
За напрямками найбільше нових компаній працює у сфері гуртової торгівлі (15%), громадських організацій, нерухомості, ІТ та агросектору. Найшвидше зростає ІТ - +48% реєстрацій за рік.
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