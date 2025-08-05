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АНАЛІТИКА

В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років

12:47 05.08.2025 |

Економіка

 

У першому півріччі 2025 року чистий приріст бізнесів в Україні склав лише 11 624, що стало найнижчим показником за останні п'ять років. Про це пише Опендатабот.

Загалом за перші шість місяців року в Україні зареєстрували 18 277 нових компаній. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік, але на третину менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас кількість закритих бізнесів зросла на 19%. З початку року припинили роботу 6653 компанії, 97 з яких закрилися менш ніж за пів року роботи.

Майже третина реєстрацій нових бізнесів припала на Київ (5830 компаній). Далі йдуть Львівщина (1547) та Дніпропетровщина (1531).

В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років

 

Лідерами за кількістю закриттів стали ті ж регіони: Київ (717), Львівщина (470) та Дніпропетровщина (464).

В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років

 

Абсолютний рекорд за розміром статутного капіталу встановила Українсько-Італійська Партнерська Компанія ВелАльянс у сфері будівництва - 14,4 млрд грн.

Найбільшим "масовим" засновником став Віталій Ільницький, який відкрив 886 компаній лише у 2025 році, більшість із капіталом від 1 до 9,8 млрд грн.

За напрямками найбільше нових компаній працює у сфері гуртової торгівлі (15%), громадських організацій, нерухомості, ІТ та агросектору. Найшвидше зростає ІТ - +48% реєстрацій за рік.

В Україні зафіксували найнижчий чистий приріст бізнесу за останні п'ять років
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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