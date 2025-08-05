В Україні запрацювали електронні реєстри інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

На платформі Дія.Engine запрацювали два нових електронних реєстри - сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

Наголошується, що відтепер фахівці матимуть можливість самостійно в особистому кабінеті на порталі drsizg.land.gov.ua подавати заяви про реєстрацію, про оновлення кваліфікаційного сертифіката, про зміну місця роботи, змінювати дані про участь у саморегулівній організації тощо.

Дані передаватимуться до відповідних держсистем автоматично, без дублювання чи втрат інформації.

Нові реєстри комплексно спрощують роботу всієї галузі - інтегруючись з іншими ресурсами на базі Дія.Engine. Cуміжні до них державні системи:

* ЄДР,

* сайт Держгеокадастру,

* автоматизована система державного земельного кадастру,

* ​Єдина державна електронна система у сфері будівництва,

* ​Державний картографо-геодезичний фонд України.

Реєстри розроблені та впроваджені Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на платформі Дія.Engine за підтримки Міністерства цифрової трансформації та за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія).