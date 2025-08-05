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АНАЛІТИКА

Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами

Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Йоджі Муто шляхи поглиблення співпраці між країнами у ключових секторах.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі в Токіо, передає Укрінформ.

"Радий зустрічі з міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Йоджі Муто... Разом із віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою та міністром економіки, екології та сільського господарства Олексієм Соболевим ми обговорили шляхи поглиблення нашої співпраці в ключових секторах: підтримка малих і середніх підприємств, цифрова інфраструктура, зелена енергетика та відродження промисловості», - поінформував Сибіга.

Він зазначив, що Японія є одним з найважливіших економічних партнерів України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і одночасно одним з найбільших донорів, які сприяють зміцненню нашої стійкості та обороноздатності.

Глава МЗС нагадав, що Японія надала Україні допомогу на суму понад 15 мільярдів доларів і запровадила 27 пакетів санкцій, які мають вирішальне значення для позбавлення агресора засобів ведення війни проти України та інших країн.
Ключові теги: Японія
 

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