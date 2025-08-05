У Японії відбувся форум з економічної відбудови України: підписано 29 домовленостей

У Токіо відбувся перший українсько-японський форум сприяння економічній відбудові України, під час якого сторони підписали 29 домовленостей про співпрацю. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Головними акцентами заходу було зміцнення зв'язків між Україною та Японією, насамперед за напрямками:

→ енергетики та інфраструктури;

→ розвитку виробничих і промислових парків;

→ агроперероблення;

→ покращення умов для бізнесу в умовах війни.

"Під час форуму ми мали багато зустрічей із японським бізнесом. Компанії зацікавлені інвестувати в різні проєкти в Україні на сотні мільйонів доларів. І це означає, що ми робимо дуже практичну роботу для відновлення", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

На полях форуму укладено угоди з реалізації спільних проєктів у сферах сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та інновацій.

Серед них:

→ тристороння декларація між ЮНІДО, міністерствами економіки Японії та України щодо зеленого промислового відновлення з переданням технологій та створенням нових підприємств спільно з японським приватним сектором;

→ меморандум про порозуміння та співпрацю між держкомпанією "Укрфінжитло" та Державною експортно-кредитною агенцією Японії (NEXI) для залучення фінансування програми доступної іпотеки єОселя за ставками нижчими за ринкові;

→ японська Fujita Corporation разом з Мінекономіки України реалізовуватиме проєкт зміцнення ланцюга постачань охолоджених та заморожених продуктів з будівництвом відповідної інфраструктури.

"Інвестувати в Україну сьогодні - означає інвестувати в майбутнє держави-члена ЄС. І саме така передова країна, як Японія, є надійним партнером у відбудову України та проведенні необхідних трансформацій", - наголосив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.