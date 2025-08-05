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Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА
13:45 04.08.2025 |
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів переговори із засновником та генеральним директором американської компанії Axon Ріком Смітом та генеральним директором Dedrone by Axon Аадітья Девараконда.
Як повідомили у Міноборони, керівники американської компанії Axon прибули до Києва з пропозицією щодо співпраці з українськими виробниками та обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА.
"Україна зіштовхнулася з серйозними викликами із протидії ворожим БпЛА для захисту населення, тому найбільше нас цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі. Ми вже працюємо з українськими компаніями над масштабуванням виробництва, але продовжуємо пошук нових рішень", - заявив Боєв.
Під час перемовин сторони обговорили технічні характеристики українських потреб та умови співпраці щодо можливого обміну досвідом і інформацією.
Американські підприємці підкреслили, що світу є чому повчитися в України у практичному застосуванні дронів. Вони, як представники великої технологічної компанії, теж зацікавлені в цьому досвіді.
"Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей. Ми натхненні українськими військовими та технологіями, які вони застосовують, тому для нас честь працювати разом та переймати цей досвід", - заявив генеральний директор компанії Axon.
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