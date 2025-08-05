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АНАЛІТИКА

Єврокомісія запропонувала Україні надати митниці статус правоохоронного органу

13:33 04.08.2025 |

Економіка

 

Європейська комісія запропонувала Україні надати митним органам статус правоохоронного органу. Про це в понеділок повідомила пресслужба Державної митної служби.

Рекомендація міститься у звіті Єврокомісії за результатами скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за розділом "Митний союз".

Зараз Державна митна служба України не визначена як правоохоронний орган, хоча й виконує частково правоохоронні функції: запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил тощо.

Згідно з документом Єврокомісії, митні органи мають отримати право здійснювати слідство у справах про контрабанду товарів.

"З метою підвищення спроможності до забезпечення дотримання закону, рекомендовано надати митним органам право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування у справах про контрабанду товарів", - йдеться у звіті.

Єврокомісія високо оцінила прогрес України у митній сфері, попри війну, що триває. "Досягнутий Україною прогрес у реалізації митної реформи за останні два роки є таким, що дуже вражає", - зазначається у документі.

Серед основних досягнень - гармонізація митного законодавства з європейськими стандартами, модернізація ІТ-систем і їх інтеграція з системами ЄС. Україна також готує новий Митний кодекс, що має стати ключовим кроком для євроінтеграції.

Водночас Єврокомісія зазначила основні виклики: обмежене фінансування та брак кадрового потенціалу, особливо в ІТ-сфері. Також наголошується на необхідності продовження антикорупційної реформи у митній сфері.

На основі рекомендацій звіту наразі готуються українські пропозиції до переговорної позиції щодо вступу до ЄС за розділом "Митний союз".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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