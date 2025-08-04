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Українці сплатили місцевим бюджетам ₴21,3 мільярда земельного податку за перше півріччя
12:03 04.08.2025 |
У січні-червні 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 21,28 млрд грн, що майже на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 2,75 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період 2024 року, коли надходження становили 18,53 млрд грн.
Лідерами із плати за землю стали Дніпропетровська область (3,78 млрд грн), Київ (3,16 млрд грн), Одеська (1,89 млрд грн) та Львівська (1,47 млрд грн) області.
У ДПС нагадали, що плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Він включає земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної чи комунальної власності.
Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою. У разі припинення цих прав плата нараховується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
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