В Україні запрацювала онлайн-платформа DroneState — інструмент для координації дронової галузі

Українська екосистема безпілотників отримала новий цифровий інструмент - платформа DroneState офіційно запрацювала на сайті drones.com.ua. Вона має стати єдиним майданчиком для взаємодії між виробниками, військовими, волонтерами, інженерами, державними структурами та іншими учасниками ринку.

Платформа DroneState

За задумом розробників, DroneState - це цифрова платформа, яка виконує функцію ядра для всієї дронової екосистеми України. Вона створена не лише для збирання даних, а як простір, де налагоджена пряма взаємодія між фронтом, виробниками, інженерами, волонтерами, інвесторами та навчальними центрами.

Мета платформи - пришвидшити розвиток галузі, усунути дублювання зусиль і забезпечити реальний зворотний зв'язок між запитами на передовій та технологічними можливостями. Ось основні елементи екосистеми:

* Каталоги й реєстри - зручні списки виробників, постачальників, шкіл, інструкторів, вакансій та проєктів, з можливістю фільтрації, рейтингами та прямими контактами.

* Інструменти для комунікації - запити від військових, технічний фідбек для розробників, закриті групи для спільної розробки й тестування. Мінімум зайвого - максимум діла.

* Освітній блок - відеоуроки, програми підготовки операторів і конструкторів, курси з РЕБ, безпеки, навігації. Навчальні заклади отримують трафік, студенти - ясні й релевантні опції.

* Модуль для волонтерів - координація зборів, актуальні потреби, щоб не дублювати роботу й знати, куди саме спрямувати допомогу.

* Платформа компетенцій - зведення виконавців і замовників: інженери, пілоти, механіки, айтішники, підрозділи.

* Маркетплейс рішень - перевірене обладнання, дрони, ПЗ, антени, засоби РЕБ та зв'язку - підібрані під конкретні бойові сценарії.

* Аналітика - огляд ринку, виявлення прогалин, сигнали для інвесторів та держави: де бракує потужностей і куди варто вкладати ресурси.

Хто користувачі

Платформа DroneState створена для всіх, хто прагне брати активну участь у розвитку української дронової галузі:

* Військові підрозділи - щоб оперативно знаходити технічні рішення, виконавців і перевірені ресурси;

* Виробники - щоб отримувати зворотний зв'язок з фронту, адаптувати продукти до реальних умов і масштабуватися;

* Стартапи - щоб перевіряти ідеї в дії, реагувати на реальні потреби й виходити на інвесторів;

* Інвестори - щоб бачити живу картину ринку й ухвалювати рішення з меншим ризиком;

* Освітні заклади - щоб залучати студентів, оновлювати програми й тримати високий рівень підготовки;

* Волонтери - щоб діяти точково, ефективно і без дублювань;

* Ветерани - щоб знаходити роботу, створювати власні проєкти й повертатися в активне професійне середовище.

Інформаційна безпека

Адміністрація DroneState наголошує, що не публікує конфіденційної чи операційної інформації. Уся інформація або вже доступна у відкритому доступі, або подається в агрегованому, узагальненому вигляді.

Найближчі плани

У планах DroneState - масштабування функціональності платформи: аналітичні панелі для виявлення критичних дефіцитів у виробництві та кадрах, API-доступ для інтеграції з волонтерськими фондами й держпрограмами, середовища для тестування ідей до їх практичного застосування, а також рекомендаційні моделі, що підбиратимуть навчальні курси, підрядників чи технічні рішення відповідно до конкретних запитів підрозділів. DroneState мріє стати точкою збору інновацій, що здатні впливати на перебіг війни.