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Україна забезпечила незалежність від Росії в ремонті вертольотів Мі-8МТВ
Державна авіаційна служба України 24 липня 2025 року схвалила зміни до спеціальних вимог льотної придатності для вертольотів типу Мі-8МТВ, що дозволяють ремонтувати їх без залежності від російського виробника, який з 2022 року опинився під санкціями. Про це повідомила пресслужба Державіаслужби.
Нові правила впроваджують Інструкцію з супроводження ремонтної документації вертольотів типу Мі-8МТВ, яка стандартизує підходи до технічного обслуговування для всіх українських операторів цивільної авіації.
"Це дає можливість виконати ремонт вертольота типу Мі-8МТВ (планера, систем та комплектувальних виробів), що забезпечить подальшу безпечну експлуатацію всього парку вертольотів зареєстрованих в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України", - йдеться в повідомленні.
Рішення важливе для продовження співпраці українських експлуатантів з ООН у сфері надання цивільних авіаційних послуг.
За даними Державіаслужби, українські компанії займають 42% цього ринку.
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