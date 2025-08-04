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АНАЛІТИКА

Україна забезпечила незалежність від Росії в ремонті вертольотів Мі-8МТВ

 

Державна авіаційна служба України 24 липня 2025 року схвалила зміни до спеціальних вимог льотної придатності для вертольотів типу Мі-8МТВ, що дозволяють ремонтувати їх без залежності від російського виробника, який з 2022 року опинився під санкціями. Про це повідомила пресслужба Державіаслужби.

Нові правила впроваджують Інструкцію з супроводження ремонтної документації вертольотів типу Мі-8МТВ, яка стандартизує підходи до технічного обслуговування для всіх українських операторів цивільної авіації.

"Це дає можливість виконати ремонт вертольота типу Мі-8МТВ (планера, систем та комплектувальних виробів), що забезпечить подальшу безпечну експлуатацію всього парку вертольотів зареєстрованих в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України", - йдеться в повідомленні.

Рішення важливе для продовження співпраці українських експлуатантів з ООН у сфері надання цивільних авіаційних послуг.

За даними Державіаслужби, українські компанії займають 42% цього ринку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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