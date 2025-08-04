У ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка

Міністерство оборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна Збройних сил України - ММ-25. Він замінить чинний ММ-14, відомий як «піксель».

Про це повідомило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

Камуфляж зразка ММ-14 (малюнок маскувальний зразка 2014 року) прийняли на озброєння ЗСУ на заміну старого радянського камуфляжу, відомого як «дубок».

Новий камуфляжний малюнок для речового майна ЗСУ / Міноборони

До того, крім «дубка», використовували камуфляж типу «берізка» - такий видавали військовим парашутно-десантних військ.