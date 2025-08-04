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Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

10:23 04.08.2025 |

Економіка

 

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства наразі зберігає прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік на рівні 2,6-2,7%, хоча Нацбанк минулого тижня понизив його з 3,1% до 2,1%, повідомив міністр Олексій Соболев.

"Наш прогноз зростання ВВП у 2025 році 2,6-2,7%. Ми поки його не оновлювали. Ближче до кінця серпня, коли будуть зрозумілі дані по півріччю, можливо, будемо оновлювати дані", - сказав він журналістам у суботу.

За його словами, зростання другого півріччя буде більшим, аніж в першому, бо в другому півріччі минулого року було сповільнення, пов'язане з руйнуванням енергетики російськими обстрілами.

В цьому році є проблеми з врожаєм через погодні умови й посуху, але, з іншого боку, швидко розвивається оборонно-промисловий комплекс, зазначив Соболев.

Як повідомлялося, реальний ВВП України у першому кварталі цього року виріс на 0,9% після зниження на 0,1% у четвертому кварталі минулого року. Нацбанк України оцінив зростання реального ВВП у другому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 1,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 1,6%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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