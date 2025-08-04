Нацбанк оцінив зростання ВВП України в II кв.-2025 у 1,1% й очікує прискорення в III-IV кв. до 2,4% та 3,5%

Національний банк України оцінив зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 1,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 1,6%.

"У II кварталі 2025 року, за оцінками НБУ, темпи зростання залишалися стриманими (1,1% р/р) насамперед через погіршення безпекової ситуації як на фронті і в прифронтових регіонах, так і в тилу, а також подальші втрати виробничих потужностей, інфраструктури та житла. Це, зокрема, зумовило послаблення ділових очікувань, які в ІІ кварталі загалом були вищими за нейтральний рівень", - зазначив Національний банк в оприлюдненому на його сайті Інфляційному звіті.

НБУ нагадав, що у I кварталі 2025 року економіка очікувано повернулася до зростання - реальний ВВП зріс на 0,9% після скорочення на 0,1% у IV кварталі 2024 року. Цьому сприяли передусім відносна стабільність у постачанні електроенергії та стійкий внутрішній попит.

В той же час Нацбанк зазначив, що масовані обстріли з боку РФ негативно вплинули на економічну активність у низці галузей промисловості. Складною залишалася ситуація в добувній промисловості на тлі руйнування газовидобувної інфраструктури, а дефіцит газу та пошкодження підприємств із виробництва добрив стримували роботу хімічної промисловості під час активного сезону. Наслідки бойових дій біля Покровська та погіршення зовнішньої цінової кон'юнктури стримували роботу ГМК, йдеться у звіті.

НБУ додав, що на тлі скорочення запасів с/г сировини минулого врожаю до мінімального рівня тривав спад у харчовій промисловості й транспортній галузі, частина потужностей яких залишалася незадіяною. Зростання вартості сировини додатково тиснуло на рентабельність виробництва продукції тваринництва внаслідок подорожчання кормів. Діяльність тваринництва, молокопереробного та м'ясопереробного секторів стримувалася також подальшим зменшенням поголів'я та відновленням торговельних обмежень з боку ЄС.

Як зазначається у звіті, негативно позначилися на економічній активності й погодні умови, що склалися в першому півріччі 2025 року. Унаслідок весняних заморозків знизилася пропозиція продукції овочівництва та плодово-ягідних культур, а нерівномірне дозрівання ранніх зернових та олійних і мінлива погода в червні стримували просування жнив, у результаті внесок сільського господарства у ВВП у ІІ кварталі був від'ємним. Холодніша та мінливіша, ніж у попередньому році, погода на початку літа обмежувала й діяльність готельно-ресторанного бізнесу, зауважив Нацбанк.

"У другому півріччі економічну активність підтримуватимуть стійкий внутрішній попит, м'яка фіскальна політика та нижчий, ніж минулого року, дефіцит е/е. Проте погіршення безпекової ситуації й нові втрати інфраструктури та виробничих потужностей через посилення обстрілів у першому півріччі, зниження оцінки врожаїв низки культур через несприятливі погодні умови на початку року зумовили перегляд прогнозу реального ВВП у 2025 році в бік повільнішого зростання - до 2,1%", - наголосив НБУ, який раніше очікував зростання економіки цього року на 3,1%.

Згідно із оновленим прогнозом, оцінка зростання реального ВВП у III третьому кварталі цього року погіршена до 2,4% з 3,5%, у IV кварталі - до 3,5% з 5,9%.

Базовий сценарій оновленого макропрогнозу НБУ передбачає повільну нормалізацію умов економічної діяльності, тож економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%, а не 3,7%, на які очікував центробанк у квітневому Інфляційному звіті.

Відтепер Нацбанк оцінює зростання ВВП у I кварталі наступного року в 2,1% замість 5%, а у II кварталі - в 2,6% замість 4,5%.

В той же час прогноз номінального ВВП в оновленому прогнозі на цей рік збережено незмінним - 8,915 трлн грн, а на наступний незначно збільшено - до 9,935 трлн грн з 9,890 трлн грн за рахунок погіршення прогнозу інфляції на цей рік до 9,7% з 8,7% та на наступний до 6,6% з 5,0%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.