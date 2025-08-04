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Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС
10:05 04.08.2025 |
В Європейській комісії заявили, що готові оцінити внесені Україною поправки до "Плану України" - плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.
Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, який є у розпорядженні "Європейської правди".
Як зазначив речник, поправки до плану обумовлені "об'єктивними обставинами" і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування для України.
Він пояснив, що коли Рада ЄС вперше оцінила "План України" в 2024 році, вона базувалася на сценарії, згідно з яким війна мала закінчитися до кінця 2024 року. Це був також початковий сценарій, що лежав в основі механізму розширеного фінансування МВФ.
"З огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану", - додав Мерсьє.
Представник ЄК зауважив, що Україна може подати запит про внесення таких змін, оскільки регламент це дозволяє.
"Комісія розгляне цей запит і на підставі його оцінки може запропонувати Раді внести зміни до Плану", - сказав Мерсьє.
За його словами, Єврокомісія вітає "конструктивні та неформальні консультації", які Україна провела перед розглядом офіційного запиту про внесення змін.
"Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданий Україною", - резюмував речник.
Нагадаємо, 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". В уряді пояснили необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання".
В Кабміні повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.
Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.
Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори - певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".
25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.
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