Україна надолужить відставання за Ukraine Facility та має намір отримати всі заплановані на 2025 р. EUR12,5 млрд – Мінекономіки

Україна до вересня виконає всі індикатори Плану України в рамках програми Ukraine Facility, окрім обрання суддів Вищого антикорупційного суду, та має намір отримати за результатами року все заплановане за Ukraine Facility фінансування EUR12,5 млрд, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Ми налаштовані отримати всі заплановані EUR12,5 млрд в рамках Ukraine Facility в 2025 році", - заявив він журналістам у суботу.

Міністр уточнив, що з невиконаних трьох індикаторів Плану України першого кварталу закон по АРМА вже підписаний, закон про децентралізацію буде прийнятий, тому залишається набір суддів в ВАКС. Через складність процедури, затвердженою судом, набрали тільки 3 з 26 суддів, хоча було 200 учасників, пояснив Соболев.

За його словами, виконання двох індикаторів першого кварталу дозволить отримати EUR1,1 млрд разом з грошима за другий квартал десь на початку листопада.

Міністр додав, що за другий квартал наразі не виконано 4 індикатори: закони про цифровізацію виконавчого провадження, перегляд декларацій доброчесності суддів та професійну освіту, а також затвердження урядом конкурсів на угоди з розподілу продукції. Він запевнив, що всі вони будуть виконані, таким чином у вересні залишиться один прострочений індикатор за результатами першого півріччя - набір суддів.

Соболев також повідомив, що уряд у п'ятницю затвердив зміни до розпорядження "Про схвалення Плану України для Ukraine Facility", над якими команда Міністерства економіки як Національного координатора працювала кілька місяців спільно з центральними органами виконавчої влади та Генеральним директоратом з питань розширення і Східного сусідства (DG ENEST).

"Якихось революційних змін у (оновленому) плані немає: ті зобов'язані, які у нас були, вони і лишаються, ми їх виконуємо і далі. Просто відображаються реалії, які навкруги", - наголосив міністр.

Він зазначив, що процес оновлення Плану України, який розроблявся у 2023 році, почався ще в травні й трохи затягнувся через зміни в уряді. Цей перегляд відбувається в тісній співпраці з Єврокомісією, зауважив Соболев.

За його словами, Програма Ukraine Facility передбачає можливість оновлення Плану України з індикаторами, і це перше таке оновлення. На відміну від програми МВФ регулярного перегляду Українського плану немає, його можна переглядати коли завгодно, але сама процедура займає місяці три і вона складна, пояснив очільник Мінекономіки.

Він зауважив, що принцип оновлення - зберегти загальну складність індикаторів всередині кварталів, бо гроші виділяються щоквартально. Тому якщо виконання якогось індикатора відкладається, то замість нього треба якийсь індикатор, який буде виконано раніше передбаченого наразі терміну, сказав міністр.

Так, наприклад, вже у третьому кварталі 2025, Україна має прийняти законодавство щодо продажу банків державного сектору та щодо транспозиції Інтеграційного пакету електроенергії, які від початку були заплановані на 1 квартал 2026 року та 4 квартал 2025 відповідно, навів приклад міністр. Аналогічно, у 4 кварталі 2025, має набути чинності законодавство щодо стимулювання інвестицій у відновлювальні джерела енергії, яке було заплановано на 3 квартал 2026 року, додав він.

Після затвердження урядом оновлений план йде на Єврокомісію, вона має дати свою оцінку. І після цього країни-члени ЄС (Рада ЄС) затвердять і проголосують, що тепер індикатори ось такі на такі то квартали, пояснив Соболев.

Він наголосив, що Мінекономіки вдалося досягти консенсусу з Європейською Комісією щодо всіх змін, і уряд продовжуватиме виконувати План України відповідно до нових умов, погоджених з ЄК. Прийняті зміни дозволять Україні продовжувати виконувати План у повному обсязі і без порушення термінів.

"Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить зміни до кінця вересня, і це дозволить нам відзвітувати за третій квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків", - сказав міністр.

Соболев також повідомив, що Дарина Марчак, яка нещодавно перейшла з посади першої заступниці міністра соцполітики на посаду заступниці міністра економіки, буде відповідати і вже відповідає за виконання Плану України.

Ukraine Facility - фінансова підтримка України від Європейського Союзу у розмірі EUR50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.