Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

Державна податкова служба України (ДПС) встановила понад 1,7 тис. фактів порушень законодавства щодо оформлення трудових відносин з початку 2025 року, тоді як за січень-червень 2024 року таких було 7,2 тис. йдеться в публікації відомства в п'ятницю.

"Завдяки проведеній роз'яснювальній роботі роботодавці оформили трудові відносини з понад 2,8 тис. найманих працівників. Так, наприклад, при перевірці трьох суб'єктів господарювання, які займаються міжнародними перевезеннями вантажів та пасажирів, встановлено понад 90 фактів використання праці громадян без належного оформлення трудових відносин", - пояснюють в ДПС.

За результатами розгляду цих матеріалів Державна служба України з питань праці вже застосувала до таких роботодавців штрафні санкції на суму понад 3,1 млн грн, тоді як за січень-червень 2024 року їх обсяг сягнув 10,5 млн грн.

Також з початку року понад 1000 матеріалів фактичних перевірок, у яких задокументовано виявлені порушення законодавства про працю, направлено до Держпраці. Вона приймає рішення щодо накладення штрафів на таких суб'єктів господарювання.

Наразі за результатами розгляду матеріалів від ДПС органи Держпраці вже застосували до таких роботодавців штрафні санкції на суму майже 20,8 млн грн. За більш ніж 380 фактами суб'єктам господарювання винесено попередження.

"Наголошуємо, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику", - додали в ДПС.