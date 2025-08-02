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АНАЛІТИКА

Податковий борг до держбюджету за два роки зріс на 27 мільярдів гривень

23:50 01.08.2025 |

Економіка

 

Податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року зріс на більш ніж 27 млрд грн.

Про це повідомляє Рахункова палата.

При цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету, зазначено у повідомленні.

"Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему "Податковий борг: удосконалення адміністрування». Контрольним заходом планується охопити 2023-2024 роки та І півріччя 2025 року. Об'єкти контролю - центральний апарат Державної податкової служби України та дев'ять її територіальних органів", - говориться у повідомленні.

Очікується, що результати контрольного заходу дадуть можливість об'єктивно оцінити стан адміністрування податкового боргу та надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення ситуації.

Про необхідність удосконалення адміністрування податкового боргу йдеться і у Національній стратегії доходів до 2030 року, зазначає Рахункова палата.

Стратегія аналізує приріст податкового боргу під час воєнного стану і виокремлює проблеми, що призвели до цієї ситуації: відсутність автоматизації, низька результативність примусового списання, застаріла система документообігу, нездійснення сегментації боржників тощо.

Попередній контрольний захід щодо адміністрування податкового боргу проводився у 2017 році і охоплював період 2014 - 2016 років, зазначає Рахункова палата.

За матеріалами: Економічна правда
 

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