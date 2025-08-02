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Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня – розмова Свириденко з Георгієвою

23:24 01.08.2025 |

Економіка

 

Україна чекає на візит місії Міжнародного валютного фону (МВФ) наприкінці серпня, заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко по результатам розмови з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Сьогодні, вперше як прем'єр-міністр, я мав розмову з Крісталіною Георгієвою, директором-розпорядником МВФ. Я вдячна за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва", - написала Свириденко у соцмережі Х.

За її інформацією, були обговорені подальші кроки у співпраці з МВФ.

"Наразі українська команда працює над проектом бюджету на 2026 рік. Разом з нашими партнерами ми шукаємо рішення для покриття фінансових потреб нашої країни в умовах війни та продовження реформ", - зазначила Свириденко.

"Ми з нетерпінням чекаємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи та переговорів. Ми розраховуємо на підтримку та продовжуємо дотримуватися своїх зобов'язань", - йдеться у дописі премʼєр-міністра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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