Бізнес у липні надав стримані оцінки ділової активності, але поліпшив їх у річному вимірі – НБУ

Бізнес у липні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. На оцінки респондентів негативно вплинули суттєві втрати від посилення обстрілів критичної інфраструктури, зростання витрат на сировину, оплату праці та паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також інфляційні процеси. Позитивними чинниками залишалися стабільна ситуація в енергетиці, жвавий споживчий попит і сезонність.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У липні 2025 року ІОДА становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4).

Підприємства торгівлі були, як і в червні, найоптимістичнішими, п'ятий місяць поспіль демонструючи позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та жвавим споживчим настроям: секторальний індекс у липні становив 51.2 порівняно з 52.0 у червні 2025 року (у липні 2024 року - 44.7). Торговельні компанії продовжили очікувати на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також оптимістичніше оцінили запаси / залишки товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва третій місяць поспіль оптимістично оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у липні становив 50.6 порівняно з 50.4 у червні 2025 року (у червні 2024 року - 49.6). Будівельники посилили очікування щодо збільшення закупівлі сировини та матеріалів та зберегли оптимістичні оцінки щодо обсягів будівництва та нових замовлень. На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання вартості послуг підрядників респонденти дещо пом'якшили негативні оцінки щодо їх доступності. Водночас будівельники були налаштовані на повільніше зростання обсягу закупівлі їхніх послуг.

Підприємства промисловості після п'яти місяців позитивних очікувань стримано оцінили результати своєї діяльності з огляду на високі безпекові ризики та здорожчання виробничих витрат: секторальний індекс у липні становив 48.6 порівняно з 50.4 у червні 2025 року (у липні 2024 року - 45.8). Посилилися песимістичні оцінки щодо обсягу нових експортних замовлень на продукцію, обсягу

незавершеного виробництва та залишків готової продукції. Крім того, очікувалося подальше зниження обсягу запасів сировини та матеріалів. Натомість респонденти зберегли, хоч і послабили, позитивні очікування щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію.

Підприємства сфери послуг вдруге поспіль надали найстриманіші оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на здорожчання логістичних витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у липні становив 45.8 (у червні 2025 року - 48.3, у липні 2024 року - 42.5). На відміну від попереднього місяця респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг, а також стриманіше оцінили обсяги нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Більшість опитаних респондентів очікували на зростання як закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Підприємства всіх опитаних секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг.