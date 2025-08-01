Попит на нові авто в Україні зріс на 7%

Ринок нових легкових автомобілів в Україні демонструє позитивну динаміку. У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових авто, що на 7% більше, ніж попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, це також на 1% більше, ніж у липні 2024 року.

Лідером ринку залишається Toyota, яка продала 820 авто. Однак її позиції вже не такі непохитні - продажі знизилися на 20% порівняно з минулим роком.

При цьому китайська BYD стрімко наближається до першого місця. У липні бренд реалізував 744 авто, що на 241% більше, ніж рік тому. Ще торік BYD займала лише дев'яту позицію.

Інші бренди також демонструють зростання, розподілившись у такому порядку:

* Renault - 654 авто (+11%),

* Skoda - 559 авто (+48%),

* Volkswagen - 491 авто (+47%),

* Honda - 319 авто (+9%),

* Hyundai - 298 авто (+32%),

* BMW - 263 авто (-58%),

* Audi - 253 авто (+20%),

* Zeekr - 191 авто (+125%).