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АНАЛІТИКА

Попит на нові авто в Україні зріс на 7%

14:48 01.08.2025 |

Економіка

 

Ринок нових легкових автомобілів в Україні демонструє позитивну динаміку. У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових авто, що на 7% більше, ніж попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, це також на 1% більше, ніж у липні 2024 року.

Лідером ринку залишається Toyota, яка продала 820 авто. Однак її позиції вже не такі непохитні - продажі знизилися на 20% порівняно з минулим роком.

При цьому китайська BYD стрімко наближається до першого місця. У липні бренд реалізував 744 авто, що на 241% більше, ніж рік тому. Ще торік BYD займала лише дев'яту позицію.

Інші бренди також демонструють зростання, розподілившись у такому порядку:

* Renault - 654 авто (+11%),
* Skoda - 559 авто (+48%),
* Volkswagen - 491 авто (+47%),
* Honda - 319 авто (+9%),
* Hyundai - 298 авто (+32%),
* BMW - 263 авто (-58%),
* Audi - 253 авто (+20%),
* Zeekr - 191 авто (+125%).
За матеріалами: EnKorr
 

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