Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на понад ₴70 мільярдів

У січні - липні цього року податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 736,4 млрд гривень, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила у Фейсбуці в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає Укрінформ.

"Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 89,3 млрд грн (+37,1% до липня 2024 року). За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд (+10,6%)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у липні перевиконання плану становило 9,9 млрд грн (+12,5% до плану).

Основні показники липня: ПДФО - 32,3 млрд грн (+13,5% до плану), ПДВ - 27,0 млрд грн (+5,1%), податок на прибуток підприємств - 4,8 млрд грн (+54,9%).

Позитивною тенденцією залишається стабільне відшкодування ПДВ протягом 7 місяців цього року. У липні відшкодовано 15,3 млрд грн, за 7 місяців - 101,5 млрд грн (+21,4% до факту 2024 року).