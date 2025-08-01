Фінансові новини
- |
- 01.08.25
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк спрогнозував уповільнення темпів зростання зарплат
13:58 01.08.2025 |
Після зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% у минулому році, у 2025-2027 роках оплата праці українців й далі зростатиме швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами.
Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.
За оцінками НБУ, у 2025 році середня номінальна зарплата зросте на 19%, у 2026 році - на 13%, у 2027 році - на 9,6%.
Водночас зростання реальних зарплат (з урахуванням середньорічної інфляції) у 2025 році прогнозується на рівні 5,2% з уповільненням до 5,1% та 3,8% у 2026-2027 роках відповідно.
У Нацбанку пояснюють підвищення середньої зарплати структурним дефіцитом робочої сили, який спричинений затяжною міграцією, мобілізацією та регіональними перекосами. Попит на персонал стабільно перевищує пропозицію, тож роботодавці змушені конкурувати неціновими перевагами й підвищенням окладів.
Разом із цим, тривалий дефіцит кадрів може стати вагомим гальмом для відновлення економіки. НБУ констатує, що нерівномірний розподіл робочої сили між регіонами та секторами вже обмежує виробничі можливості бізнесу. Повернення мігрантів і реінтеграція ветеранів на ринок праці, на думку регулятора, критично важливі для збалансованого росту й утримання інфляції в прийнятних межах в майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ
|У Сенаті США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на десятки мільярдів
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Попит на нові авто в Україні зріс на 7%
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на понад ₴70 мільярдів
|Нацбанк спрогнозував уповільнення темпів зростання зарплат
|Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль - звіт НБУ
|Продовольча інфляція близька до локального піку - прогноз НБУ
|Уряд виплатив за червень на 10% більше нацкешбеку ніж місяць тому - Мінекономіки
|Експорт ІТ-послуг із України падає другий місяць підряд. Швидкого зростання в галузі не прогнозують
Бізнес
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року
|Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей
|В Google Фото тестується нова функція редагування з допомогою ШІ
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ