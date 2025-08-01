Фінансові новини
- |
- 01.08.25
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд виплатив за червень на 10% більше нацкешбеку ніж місяць тому - Мінекономіки
12:55 01.08.2025 |
Понад 3,5 млн українців - учасників програми "Національний кешбук" отримали загалом 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у червні, що на 40 млн грн, або 10% більше, ніж у травні, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у п'ятницю.
Згідно з опублікованою інформацією, станом на 31 липня 2025 року від початку програми (вересень-2024 року) загалом користувачам програми виплачено близько 3,4 млрд грн.
Зазначається, що 58,5% від усіх користувачів - віком до 45 років; 23,7% - у віці 45-60 років, 17,8% - 60+, 61% користувачів - жінки, 39% - чоловіки.
Станом на кінець липня 2025 у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників, а кешбек доступний на близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва.
У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
Проєкт реалізовує Мінекономіки у співпраці з Мінцифри, Національним банком (НБУ), Кабінетом Міністрів, Державною податковою службою (ДПС), Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ
ТОП-НОВИНИ
|У Сенаті США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на десятки мільярдів
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль - звіт НБУ
|Продовольча інфляція близька до локального піку - прогноз НБУ
|Уряд виплатив за червень на 10% більше нацкешбеку ніж місяць тому - Мінекономіки
|Експорт ІТ-послуг із України падає другий місяць підряд. Швидкого зростання в галузі не прогнозують
|Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Кулеби
|АМКУ оштрафував двох найбільших дистриб'юторів ліків в Україні майже на 5 млрд грн
Бізнес
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року
|Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей
|В Google Фото тестується нова функція редагування з допомогою ШІ
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації