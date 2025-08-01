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Уряд виплатив за червень на 10% більше нацкешбеку ніж місяць тому - Мінекономіки

12:55 01.08.2025 |

Економіка

 

Понад 3,5 млн українців - учасників програми "Національний кешбук" отримали загалом 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у червні, що на 40 млн грн, або 10% більше, ніж у травні, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у п'ятницю.

Згідно з опублікованою інформацією, станом на 31 липня 2025 року від початку програми (вересень-2024 року) загалом користувачам програми виплачено близько 3,4 млрд грн.

Зазначається, що 58,5% від усіх користувачів - віком до 45 років; 23,7% - у віці 45-60 років, 17,8% - 60+, 61% користувачів - жінки, 39% - чоловіки.

Станом на кінець липня 2025 у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників, а кешбек доступний на близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Проєкт реалізовує Мінекономіки у співпраці з Мінцифри, Національним банком (НБУ), Кабінетом Міністрів, Державною податковою службою (ДПС), Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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