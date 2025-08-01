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АНАЛІТИКА

Експорт ІТ-послуг із України падає другий місяць підряд. Швидкого зростання в галузі не прогнозують

12:34 01.08.2025 |

Економіка

 

Обсяг експорту IT-послуг із України в червні цього року становив $526 млн, що на $14 млн (3,5%) менше, ніж у травні.

Водночас, червневі показники на 2,7% або на $14 млн перевищують показники червня 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку України.

Загалом за підсумками першого півріччя 2025 року виторг від експорту ІТ-послуг становив $3,2 мільярда. Це на 0,1% або на $3 млн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Експорт ІТ-послуг із України падає другий місяць підряд. Швидкого зростання в галузі не прогнозують

 

Частка комп'ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за перші 6 місяців цього року склала 42,1%.

До десятки країн, які принесли найбільше виторгу від ІТ-експорту у першому півріччі традиційно увійшли США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща, ОАЕ. Загалом ці 10 країн забезпечили $2,57 млрд, або ж 80,1% експортного виторгу у першому півріччі 2025 року.

Найбільше зросли обсяги експорту ІТ-послуг у першому півріччі до:

* Фінляндії - на 49,8% ($4,4 млн);
* Латвії - на 44,3% ($2,1 млн);
* Люксембургу - на 35,4% ($1,9 млн);
* Гонконгу - на 33% ($6,7 млн);
* Кіпру - на 31,1% ($54,9 млн).

Водночас найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг до таких країн:

* Австрія - на 44% ($10 млн);
* Грузія - на 29,9% ($1,5 млн);
* Швеція - на 18,9% ($6,5 млн);
* Австралія - на 18,2% ($1,7 млн);
* Казахстан - на 18,1% ($1,3 млн).

Періоду швидкого зростання галузі в найближчі роки не станеться, передбачають аналітики "Львівського ІТ Кластера", однак компанії уважніше переглядають зарплати.

Як повідомлялося, обсяг експорту IT-послуг із України в травні цього року становив $545 млн, що на $24 млн (4,2%) менше, ніж у квітні, але близько до показників початку року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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