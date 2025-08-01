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Кабмін визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем'єра Федорова

 

Кабінет міністрів України визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згідно з постановою уряду №915 від 30 липня, до компетенції Федорова належать питання: цифровізації; цифрового розвитку; цифрової економіки; інновацій; електронного урядування та електронної демократії; цифровізації процесів на державній службі; розвитку інформаційного суспільства; інформатизації; розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих даних; розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та електронних комунікацій; електронної комерції та бізнесу; випуску і проведення лотерей; організації та проведення азартних ігор; надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; інвестицій в ІТ-індустрію.

Також до його компетенції належать питання: погодження кандидатів на посади заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міських держадміністрацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) та координації їх діяльності; впровадження електронного документообігу; розвитку малого і середнього підприємництва в частині впровадження інструментів електронної комерції та бізнесу, цифрової економіки, реалізації навчальних програм з підприємництва та утворення центрів підтримки підприємництва, координації діяльності центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади із зазначених питань; розвитку віртуальних активів, блокчейну та токенізації, штучного інтелекту; розвитку технологій; трансферу технологій; державної політики у сфері статистики; реформування державної статистичної діяльності; модернізації інформаційної системи органів державної статистики.

Крім того, він опікується питаннями: освіти і науки; науково-технічної та інноваційної діяльності; охорони здоров'я; захисту населення від інфекційних хвороб; протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням; контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

молоді, фізичної культури і спорту; національно-патріотичного виховання; соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності; збереження психічного здоров'я ветеранів війни та членів їх сімей; вшанування пам'яті ветеранів війни.

Серед іншого, серед його компетенцій питання: державної промислової політики; літакобудівної галузі; космічної діяльності; інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості; соціальної політики; загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування; соціального захисту; сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, протидії торгівлі людьми, відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою; пенсійного забезпечення громадян, моніторингу фінансових ресурсів для своєчасного забезпечення виплати пенсій та допомоги;

надання соціальних послуг; організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань національної єдності України; інші питання за відповідними напрямами діяльності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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