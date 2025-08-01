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Українське прислів'я
Агенція оборонних закупівель залучила вже 11 виробників дронів до маркетплейса зброї
09:42 01.08.2025 |
«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників - 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.
Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові: Escadrone, TAF Drones, Vyriy Drone, «ВНА Трейд», «Генерал Черешня» та «Гриф».
У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс.
Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.
За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, «на ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань».
«DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ - свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід», - зазначив Жумаділов.
Формат маркетплейса передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ - для пілотного етапу Міноборони виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень.
Увесь супровід процесу - від підписання контрактів до організації логістики та оплати - забезпечує АОЗ.
Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений - військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон.
Це дозволяє скоротити час доставлення до кількох тижнів.
Коротка інструкція для військових щодо роботи в DOT-Chain Defence - на сайті АОЗ за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня на рахунки українських виробників дронів надійдуть іще 400 млн євро відповідно до домовленостей з партнерами.
У червні військовим презентували функціонал майбутнього маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence - цифрової платформи, яка дозволить підрозділам самостійно обирати зброю для закупівлі через агенції Міноборони.
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