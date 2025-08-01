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До загального фонду держбюджету в липні надійшло ₴162,9 мільярда
23:57 31.07.2025 |
У липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що за підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі:
32,0 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
26,9 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 42,2 млрд, відшкодовано - 15,3 млрд грн);
15,8 млрд грн - акцизний податок;
4,9 млрд грн - дивіденди від підприємств з державною часткою власності;
4,8 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
3,5 млрд грн - рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 65 млрд грн.
Загалом за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 49,8 млрд грн (станом на 30 липня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
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