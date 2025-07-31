Податки з літра пального різко зросли

Усі без винятку 45 найбільших мереж АЗС України у І кварталі 2025 року збільшили обсяг податкових виплат у розрахунку на 1 л реалізованого пального. Якщо ще минулого року 2 грн/л вважали «непоганим» показником, то нині нормою поступово стає понад 3 грн/л.

Про це свідчать дані Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, які проаналізував директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у матеріалі «Паливних ритейлерів змусили платити податки. Результати вражають» для «Дзеркала тижня».

Очолила оновлений рейтинг мережа UPG - 3,92 грн/л.

«UPG є абсолютним чемпіоном з кількості працівників на одну АЗС - 49 (наприклад, ОККО й WOG мають по 25 співробітників на станцію). Мережа платить ринкові «білі» зарплати, а це чималі податки», - коментує ситуацію очільник «А-95» Сергій Куюн.

Він зазначає, що раніше UPG часто сплачувала податок на прибуток (ПнП) нерівномірно, однак із грудня 2024 року авансові платежі стали обов'язковими щомісяця, і це дозволить мережі постійно показувати високі результати.

ОККО, традиційний лідер ринку, утримує стабільно високий рівень - 3,38 грн/л. Зі слів Куюна, компанія не демонструє «стрибків», бо сплачує великі податки стабільно протягом усього періоду моніторингу.

Третю сходинку зайняла «Укрнафта», яка з'явилась у рейтингу вперше. Йдеться про продажі її сателітів - Shell і Glusco. «Третій на ринку показник (3,11 грн/л) говорить сам за себе», - зауважив експерт.

Несподівано високі результати показали KLO (3,09 грн/л) й «Паралель» (2,98 грн/л), які зазвичай були аутсайдерами рейтингів. За розрахунками автора, KLO могла б бути лідером «податкового» рейтингу, якби офіційно платила реальні зарплати.

Що стосується «Паралелі», то секрет її успіху у початку сплати авансового ПнП й одночасно втраті обсягів реалізації, які за рік впали з 2 до 1,5 кубометра на добу. Як і KLO, мережа Олександра Дубініна могла б бути серед лідерів, якби не мала мінімальні офіційні оклади.

Помітно підтягнувся за рік WOG (2,79 грн/л), який продовжує скорочувати відставання від свого основного «конкурента». Також мережа показала найбільший результат за показником сплати податку на прибуток на одну АЗС - 141 тис. грн на місяць.

Позитивне здивування - «БРСМ», яка ще восени 2024 року публічно заявляла, що не планує збільшувати податкових виплат. У І кварталі цього року мережа зросла з 0,93 до 2,63 грн податків з кожного проданого літра. Середньомісячна сума ПнП з однієї станції - вже 70 тис. грн, а не 18 тис. грн, як минулого року. Окрім цього, у мережі майже подвоївся фонд оплати праці. Водночас ціни на стелах залишаються на рівні «дискаунтера».

Схожу картину демонструє й Avantage 7: мережа зі стабільно низькими цінами, але вже платить 1,46 грн/л проти 0,96 грн/л рік тому. Зростання досягнуто шляхом підвищення офіційних окладів і збільшення відрахувань ПДФО і ЄСВ у чотири рази.

На переконання Сергія Куюна, додаткові мільярди податків із паливного ринку - результат прагматичного підходу до аналізу й контролю «податкової» ситуації.

«Це коли карти на столі і їх бачать усі - податківці, урядовці, депутати, учасники ринку й небайдужі громадяни. Усі розуміють «проблемні» місця і слідкують за руками один одного. Система пручається, але процес іде», - пише він.

Водночас, як вважає експерт, казати про повну перемогу ще зарано. Про це свідчать ті самі індикатори - величезна прірва між окладами, особливо це стосується мереж другого й третього дивізіонів.