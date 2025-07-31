Україна та Польща обговорили перспективи спільних проєктів в ОПК

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль обговорили потенційні проєкти спільного оборонного виробництва та подальшу воєнну допомогу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Візит польської делегації до Києва став продовженням діалогу між Україною та Польщею після підписання меморандуму щодо оборонної співпраці та участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України 2025.

Саме Коваль був раніше призначений уповноваженим уряду Польщі з питань відбудови України.

«Індустріальні та інноваційні перегони є не лише складовою сучасної війни, а й в майбутньому - запобіжником нової агресії. Європа масштабує ОПК, Польща є провідним рушієм у багатьох напрямах, тому ми так само зацікавлені у розвитку оборонної співпраці», - зазначив Боєв.

Польська сторона порушила питання реалізації проєктів в межах підписаного меморандуму щодо оборонної співпраці Укроборонпрому та Польської зброярської групи (PGZ).

Також обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського Build with Ukraine.

Боєв підкреслив, що Україна цінує допомогу Польщі у посиленні обороноздатності України.

За його словами, країни мають низку спільних викликів, серед яких - протидія ворожим ударним БПЛА.

Крім того, він наголосив, що важливим залишається фінансування виробництва дронів.

Україна дуже зацікавлена у використанні механізму SAFE для реалізації спільних проєктів, підсумував Боєв.