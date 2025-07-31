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Кабмін ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів
Кабінет міністрів України ліквідував посаду міністра Кабміну (так званого "міністра без портфеля").
Згідно з постановою №927 від 30 липня цього року, визнано такою, що втратила чинність постанова уряду від 24 червня 2016 року №394 "Про затвердження положення про міністра Кабінету міністрів України".
Також визначено, що Координацію роботи з підготовки середньострокового плану дій уряду та плану пріоритетних дій уряду здійснює Міністр економіки, довкілля та сільського господарства або за дорученням прем'єр-міністра державний секретар Кабінету міністрів (раніше міністр Кабміну або за його дорученням держсекретар Кабміну).
Крім того, унормовано, що координація діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, здійснюється прем'єр-міністром або через відповідного міністра за пропозицією, внесеною на розгляд уряду прем'єром.
Серед іншого, зазначається, ще тепер на засіданні уряду з кадрових питань доповідає прем'єр-міністр або за дорученням прем'єра держсекретар Кабміну (раніше міністр Кабміну).
Також уряд виклав у новій редакції положення про Секретаріат Кабінету міністрів України.
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