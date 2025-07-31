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Ділові очікування промпідприємств України у липні дещо погіршилися - Держстат

16:56 31.07.2025 |

Економіка

 

Індикатор ділової впевненості у промисловості в Україні в липні знизився на 0,9 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з червнем поточного року і становив "мінус" 6,2%, у переробній промисловості - на 1,6 в.п., до "мінус" 5,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Зі свого боку індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловостів липні знизився на 0,1 в.п. і становив відповідно 0,9% та 1%.

Зокрема, в липні оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості та переробці становила відповідно "мінус" 33,6% (у червні - "мінус" 33,9%) і "мінус" 34,9% ("мінус" 34,2%).

При цьому вище норми поточний попит оцінюють лише 2% опитаних підприємств промисловості, тоді як нижче норми - 36% (в переробці 2% і 37% відповідно).

Своєю чергою липневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці (липень-вересень) у промисловості становлять 8% (проти 11% в червні), в переробній - 11% (15%).

При цьому зростання обсягів виробництва очікують 26% (як і в червні) опитаних підприємств промисловості, тоді як падіння - 16% (15%), решта 60% вважають, що він не зміниться

У переробній промисловості зростання очікують 26% (у червні - 28%) опитаних підприємств, падіння - 15%, тоді як в червні їх було13%.

За даними Держстату, оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості у липні поліпшилася до "мінус" 6,9% (у червні -"мінус" 7,3%), в переробній - до "мінус" 8% ("мінус" 8,3%).

Оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в промисловості погіршилася до 0,9% проти 7% у червні, в переробці - до "мінус" 0,3% проти "плюс" 1,8%.

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості та переробці становила відповідно "мінус" 25,5% і "мінус" 30,3% (в червні відповідно 26% і 30,5%).

За даними статвідомства, підприємства забезпечені замовленнями, як і в попередні місяці, в середньому на чотири місяці.

Найбільшими чинниками, що стримують промислове виробництво, залишаються недостатній попит, нестача робочої сили та інші фактори.

Серед опитаних Держстатом у липні 1144 промпідприємств 917 - підприємств переробної промисловості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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