Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів

16:09 31.07.2025 |

Економіка, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, на національну безпеку та оборону збільшаться видатки на 412 374,9 млн грн, в тому числі: загальний фонд - 401 605,0 млн грн, спеціальний фонд - 10 769,9 млн гривень.

Із загального фонду кошти виділять для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 310 843,3 млн грн;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) - 84 088,0 млн грн;

Служби безпеки - 1 564,5 млн грн;Головного управління розвідки Міноборони - 4 539,7 млн грн;

Адміністрації Держспецзв'язку - 64,5 млн грн;

Управління державної охорони - 505 млн грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3526  0,04 0,10 41,9085  0,04 0,09
EUR 47,5378  0,48 1,00 48,3115  0,39 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,04 0,10 41,7300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес