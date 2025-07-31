Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, на національну безпеку та оборону збільшаться видатки на 412 374,9 млн грн, в тому числі: загальний фонд - 401 605,0 млн грн, спеціальний фонд - 10 769,9 млн гривень.

Із загального фонду кошти виділять для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 310 843,3 млн грн;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) - 84 088,0 млн грн;

Служби безпеки - 1 564,5 млн грн;Головного управління розвідки Міноборони - 4 539,7 млн грн;

Адміністрації Держспецзв'язку - 64,5 млн грн;

Управління державної охорони - 505 млн грн.