Рада збільшила на 400 млрд грн видатки держбюджету-2025 на оборону та його дефіцит на 185 млрд грн

Верховна Рада у четвер збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн, або 10,2% - до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони, відповідний законопроєкт №13573 підтримало за основу та в цілому 332 депутати.

"Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська", - написала голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа у четвер зранку у Facebook.

Згідно із зареєстрованим у четвер керівництвом парламенту та главами фракцій законопроєктом №13573, доходи держбюджету збільшені на 147,5 млрд грн, або 6,3% - до 2 трлн 474,59 млрд грн, а дефіцит - на 250 млрд грн, або на 15,2%, до 1 трлн 890,63 млрд грн.

За загальним фондом видатки держбюджету зросли на 390,4 млрд грн, або 10,9% - до 3 трлн 982,07 млрд грн, доходи - на 137,4 млрд грн, або 6,4%, до 2 трлн 270,72 млрд грн, дефіцит - на 250 млрд грн, або 17,1%, до 1 трлн 709,5 млрд грн.