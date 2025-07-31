Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада збільшила на 400 млрд грн видатки держбюджету-2025 на оборону та його дефіцит на 185 млрд грн
14:27 31.07.2025 |
Верховна Рада у четвер збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн, або 10,2% - до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони, відповідний законопроєкт №13573 підтримало за основу та в цілому 332 депутати.
"Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська", - написала голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа у четвер зранку у Facebook.
Згідно із зареєстрованим у четвер керівництвом парламенту та главами фракцій законопроєктом №13573, доходи держбюджету збільшені на 147,5 млрд грн, або 6,3% - до 2 трлн 474,59 млрд грн, а дефіцит - на 250 млрд грн, або на 15,2%, до 1 трлн 890,63 млрд грн.
За загальним фондом видатки держбюджету зросли на 390,4 млрд грн, або 10,9% - до 3 трлн 982,07 млрд грн, доходи - на 137,4 млрд грн, або 6,4%, до 2 трлн 270,72 млрд грн, дефіцит - на 250 млрд грн, або 17,1%, до 1 трлн 709,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила зниження, Brent торгується на рівні $72,76 за барель
|Вантажні перевезення залізницею в Україні за пів року впали майже на 12%
|Рада збільшила на 400 млрд грн видатки держбюджету-2025 на оборону та його дефіцит на 185 млрд грн
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Бюджетний законопроєкт, ухвалений у першому читанні, зняли з розгляду
|Об'єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев
Бізнес
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації
|Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²
|Електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм