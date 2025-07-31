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Бюджетний законопроєкт, ухвалений у першому читанні, зняли з розгляду

13:27 31.07.2025 |

Економіка

 

Керівництво Верховної Ради вирішило зняти з розгляду бюджетний законопроєкт №13439-3, що уже був ухвалений у першому читанні. Замість нього буде інший, який голосуватимуть одразу в цілому, повідомила в четвер голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Учора в процесі політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі. Водночас залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні. Відповідно, сьогодні зранку [...] зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, що передбачає лише збільшення видатків на сектор оборони", - написала Підласа в Facebook.

Законопроєкт, як і раніше, передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд гривень (різниця з попереднім - близько 200 млн грн), з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військових, 216 млрд - на закупівлю зброї та техніки.

Водночас зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманими військовослужбовцями.

У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила цей так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів і передала його до державного бюджету в пропорції:

→ 45% - Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на закупівлю дронів;
→ 45% - Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;
→ 10% - військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.

З 1 серпня він зміниться:

→ 30% - Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на закупівлю дронів;
→ 60% - Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;
→ 10% - військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.

"Прошу колег підтримати [законопроєкт] в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям", - написала Підласа.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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